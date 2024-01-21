Шойгу поздравил с праздником военнослужащих инженерных войск

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил с Днем инженерных войск действующих военнослужащих и ветеранов ВС РФ, пожелав им крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во имя Родины.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые ученые, конструкторы и специалисты оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! 21 января в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День инженерных войск. Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником, благодарю за преданную службу и ратный труд. Уверен, что вы и в дальнейшем будете делать все для защиты интересов России», - заявил глава оборонного ведомства.

Шойгу отметил весомый вклад, который вносят военнослужащие инженерных войск в достижение целей специальной военной операции. На протяжении своей длительной истории бойцы с честью выполняют свой служебный долг, способствуют укреплению обороноспособности России и достижению побед на полях сражений.

Он добавил, что в ходе СВО инженерные войска проявляют самоотверженность и мужество, успешно справляются с ответственными задачами по организации переправ через водные преграды, обезвреживают мины и восстанавливают различные объекты. По словам главы Минобороны РФ, возведенная ими система инженерных заграждений сыграла ключевую роль в срыве наступательных планов украинских националистов.

Праздник появился более 320 лет назад, в 1701 году. В этот день по указанию царя Петра I учредили Школу пушкарского приказа. Она стала первым артиллерийским, инженерным и морским училищем для подготовки военных инженеров.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.