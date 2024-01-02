Полиция оцепила центр Владивостока из-за страйкбольной гранаты

Подозрительный предмет обнаружили в районе улицы Алеутская во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

На месте происшествия на данный момент работают следователи и специалисты-взрывотехники. В ведомстве отметили, что сотрудники полиции занимаются охраной общественного порядка на близлежащей территории. Территория была оцеплена, образовалась огромная пробка.

Позднее в УМВД России по Приморскому краю отметили, что подозрительным предметом оказалась страйкбольная граната.

В настоящее время оцепление сняли, сотрудники правоохранительных органов увезли предмет на утилизацию. Автомобильное движение в районе происшествия уже восстановлено.