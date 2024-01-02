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Полиция оцепила центр Владивостока из-за страйкбольной гранаты

На месте оцепления территории образовалась огромная пробка.
Игнат Далакян 2024-01-02 10:28:01
© Фото: Telegram, @novosti_primorye1

Подозрительный предмет обнаружили в районе улицы Алеутская во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

На месте происшествия на данный момент работают следователи и специалисты-взрывотехники. В ведомстве отметили, что сотрудники полиции занимаются охраной общественного порядка на близлежащей территории. Территория была оцеплена, образовалась огромная пробка.

Позднее в УМВД России по Приморскому краю отметили, что подозрительным предметом оказалась страйкбольная граната.

В настоящее время оцепление сняли, сотрудники правоохранительных органов увезли предмет на утилизацию. Автомобильное движение в районе происшествия уже восстановлено.

#Владивосток #страйкбольная граната
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