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Гросси сообщил об ударе дрона по автомобилю МАГАТЭ на пути к ЗАЭС

Гендиректор агентства осудил как неприемлемое нападение на экспертов.
Владимир Рубанов 2024-12-10 21:57:10
© Фото: Х/iaeaorg

Беспилотник нанес удар по автомобилю миссии МАГАТЭ на дороге к Запорожской атомной электростанции, сообщили на странице агентства в соцсети X. Машина получила серьезное повреждение. Никто не пострадал.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил как неприемлемое нападение на сотрудников агентства.

«Атаковать тех, кто обеспечивает ядерную безопасность и охрану этих объектов, еще более неприемлемо», - подчеркнул Гросси.

Ранее сегодня Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие вместе с сотрудниками Росгвардии обеспечивали безопасность ротации наблюдателей МАГАТЭ.

С 7:00 до 19:00 на их маршруте действовал режим прекращения огня, который соблюдали российские военнослужащие, говорилось в сообщении.

Перед началом движения наши саперы проверили местность на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов.

На станцию прибыли три инспектора. Их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.

#Минобороны России #Украина #ВСУ #МАГАТЭ #запорожская область #ротация #заэс #рафаэль гросси
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