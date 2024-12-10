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ЕГЭ и ДНК: какие темы затронули члены СПЧ и Путин на заседании

Путин оценил зрелость гражданского общества и его способность сплотиться вокруг ценностей.
Константин Коковешников 2024-12-10 21:00:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека потребовал не выселять участников СВО и их семьи из служебного жилья.

В частности, российский лидер также подчеркнул, что народный ОПК надо задействовать активнее. Он пообещал проверить, как выстроена работа по материальной поддержке семей, чьи родные, пропали без вести в зоне СВО.

В ходе заседания члены совета тоже затронули различные темы. Глава Комитета семей воинов Отечества и мать одного из военнослужащих Юлия Белехова предложила собирать образцы ДНК при подписании контракта с военнослужащими для облегчения поиска пропавших.

Еще одна тема, которую обсуждали члены совета напрямую связана с Украиной — вал мошеннических телефонных звонков. По оценкам МВД, ущерб от них только в прошлом году превысил 150 миллиардов рублей, а в этом вырас почти двукратно. Член СПЧ Игорь Ашманов предложил ввести запрет на использование подменных номеров и обязать сотрудников госорганов звонить с фиксированных номеров.

Валерий Фадеев в ходе заседания отметил проблему школьного образования. По его мнению, школьники выбирают для себя только те предметы на ЕГЭ, которые нужны им для поступления, а другие остаются невостребованными. Решение — введение так называемого среднего балла по всем предметам, как это было в СССР.

Путин резюмировал призывом к широкому участию в работе правозащитного движения и самих граждан. По его словам гражданское общество продемонстрировало зрелость и способность сплотиться вокруг общественных ценностей.

#Путин #образование #ДНК #ЕГЭ #заседание #СПЧ #кибермошенничество #СВО
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