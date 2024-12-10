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Десантники показали кадры боя у Часова Яра с экшн-камеры

Российские подразделения успешно продвигаются в районе Часова Яра - на одном из самых горячих направлений СВО. В авангарде наступления - десантники 98-й дивизии.
Игорь Лапик 2024-12-10 20:14:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В этом конфликте десантники, конечно, с парашютами не прыгают. Зато передвигаются десантом на броне. БМД-2 - характерная для ВДВ техника. Группа выдвигается на боевое задание. До точки выгрузки где-то километров 5. Все это время бойцы будут ехать под огневым прикрытием.

Крепко взявшись за руки, чтобы не слететь с брони, бойцы Ивановской дивизии ВДВ едут из пункта временной дислокации туда, где им предстоит вступить в жестокий бой.

На боевой машине установлена экшн-камера. Все по-настоящему. В утренней дымке российская техника приближается к вражеским позициям в районе Часова Яра. Туман стелется низко и как дымовая завеса прикрывает бронегруппу. От этих пейзажей веет мистикой. Картины - как из фильма ужасов. Но чувство долга сильнее страха. В какой-то момент враг замечает движение и прямо по курсу рвутся кассетные боеприпасы.

«Коробочки» подъезжают к опорнику ВСУ под шквальным огнем противника. И снова в кадре взрывы. Десант быстро спешивается и забегает в лесополосу.

Медлить никак нельзя. Совсем рядом пролетает вражеский дрон-камикадзе. Наводчик начинает поливать по противнику из пушки, прикрывая пехоту.

Выполнив задание, бронегруппа стремится быстрее уйти с линии боевого соприкосновения. БМД загорается после одного из прилетов, но надежная техника не выходит из строя, а благополучно дотягивает до тыла.

Механик-водитель с позывным Чин геройски управлял одной из боевых машин.

«Везем личный состав, переживаем за него, чтоб его довезти, чтобы он не пострадал. За себя уже во вторую очередь переживаешь. В первую очередь - за личный состав и за выполнение задачи», - говорит он.

Техника не раз спасала десантников от гибели. Сейчас с дополнительным антидроновым обвесом она стала еще надежнее.

«Механик ехал по боевому. Увидел птичку, и она ударила его прямо в корму. Хорошо, что не было его в этот момент в машине. Он когда увидел - с машины спрыгнул. Его только осколками чуть-чуть задело - ноги, спину. Он сел назад в машину и вернулся на базу», - рассказал замкомандира боевой машины с позывным Лебедь.

Сейчас наши воины-десантники из 98-й гвардейской Ивановской дивизии ВДВ ведут бои за сам город Часов Яр. Находятся в центре ударного кулака наших войск. Технике там долго не выжить. Поэтому экипажи БМД совершают рейды и с риском для жизни обеспечивают подвоз на передовую. Доставляют продукты и боеприпасы, эвакуируют раненых.

#ВДВ #штурм #ДНР #бмд #наш эксклюзив #Опорный пункт #часов яр
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