Украинские националисты предприняли безуспешную попытку атаковать беспилотником самолетного типа объекты на территории Российской Федерации.

Российские военнослужащие успешно пресекли эту попытку - 20 января в 23:50 по московскому времени силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский дрон над территорией Смоленской области.

Тем же вечером Минобороны РФ сообщило об успешном уничтожении украинского беспилотника самолетного типа в Орловской области. Силы ПВО сбили его около 22:30 по московскому времени.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.