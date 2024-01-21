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Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Смоленской областью

Киевский режим попытался атаковать российскую территорию в 23:50 по московскому времени.
2024-01-21 00:18:01
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Украинские националисты предприняли безуспешную попытку атаковать беспилотником самолетного типа объекты на территории Российской Федерации.

Российские военнослужащие успешно пресекли эту попытку - 20 января в 23:50 по московскому времени силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский дрон над территорией Смоленской области.

Тем же вечером Минобороны РФ сообщило об успешном уничтожении украинского беспилотника самолетного типа в Орловской области. Силы ПВО сбили его около 22:30 по московскому времени.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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