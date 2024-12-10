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В Красноярске поездка на машине с тюбингом закончилась смертельным ДТП

Водитель машины, к которой был привязан тюбинг, может быть осужден на срок до пяти лет.
Карина Тазетдинова 2024-12-10 18:11:57
© Фото: mvd_24, Telegram © Видео: mvd_24, Telegram

В Красноярске 17-летняя девушка погибла при столкновении тюбинга с автомобилем, сообщили в ГУ МВД по региону.

«В результате ДТП от полученных травм 17-летняя девушка скончалась на месте до приезда скорой помощи», - следует из сообщения.

Предварительно, компания друзей вечером решила привязать «ватрушку» к машине с помощью троса. Во время движения двух девушек 17 и 20 лет занесло на ней на встречную полосу, по которой двигался автомобиль.

Первая скончалась до приезда скорой помощи, ее подруга госпитализирована в медучреждение с тяжелыми травмами. При этом другой автомобиль двигался без нарушений ПДД - ехал со скоростью менее 40 км/ч, водитель был в трезвом состоянии.

В настоящее время владелец машины, к которой был прикреплен тюбинг, задержан. В МВД сообщили, что решается вопрос о его аресте, возбуждено уголовное дело. Он может быть осужден на срок до пяти лет.

#МВД #Трагедия #ДТП #дпс #красноярск #тюбинг
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