В Красноярске поездка на машине с тюбингом закончилась смертельным ДТП

В Красноярске 17-летняя девушка погибла при столкновении тюбинга с автомобилем, сообщили в ГУ МВД по региону.

«В результате ДТП от полученных травм 17-летняя девушка скончалась на месте до приезда скорой помощи», - следует из сообщения.

Предварительно, компания друзей вечером решила привязать «ватрушку» к машине с помощью троса. Во время движения двух девушек 17 и 20 лет занесло на ней на встречную полосу, по которой двигался автомобиль.

Первая скончалась до приезда скорой помощи, ее подруга госпитализирована в медучреждение с тяжелыми травмами. При этом другой автомобиль двигался без нарушений ПДД - ехал со скоростью менее 40 км/ч, водитель был в трезвом состоянии.

В настоящее время владелец машины, к которой был прикреплен тюбинг, задержан. В МВД сообщили, что решается вопрос о его аресте, возбуждено уголовное дело. Он может быть осужден на срок до пяти лет.