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Зурабишвили перед выборами заявила, что перед ее дворцом поставили поезд

Пользователи соцсети сочли это намеком со стороны главы республики.
Карина Тазетдинова 2024-12-10 17:22:42
© Фото: Facebook*/Salome Zourabichvili

Президент Грузии Саломе Зурабишвили за несколько дней до президентских выборов в стране опубликовала в соцсети фотографию поезда перед дворцом главы государства. В публикации она поинтересовалась, кто на нем с ней поедет.

«Мне поставили поезд перед дворцом Орбелиани… Ну посмотрим, кто поедет», - следует из сообщения.

Сам поезд, предположительно, является новогодней декорацией. Пользователи соцсети сочли это намеком со стороны главы республики. На данный момент остается только догадываться, что она имела в виду.

Напомним, что Зурабишвили возглавила оппозиционные протесты в Грузии, кроме того, она призывала школьников выходить на такие акции. В частности, на них пострадали уже более 150 полицейских.

Сама президент Грузии заявила, что в стране «гражданская война», и она считает, что противостояние не прекратится, пока не пройдут новые выборы.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#поезд #Грузия #протесты #Саломе Зурабишвили #выборы в грузии
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