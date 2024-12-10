В РФ могут кратно увеличиться штрафы за нарушение ПДД

Госдума будет рассматривать проект о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения во II чтении, которое состоится 12 декабря.

«Предложить принять законопроект во втором чтении. Предлагаемая дата рассмотрения Государственной думой - 12.12.2024», - следует из документа законопроекта.

Ранее Комитет ГД по госстроительству и законодательству одобрил увеличение штрафов за ряд нарушений на дорогах. В частности, за превышение скорости с 1 января 2025 года штрафы будут увеличены на 50%.

Если инициативу одобрят во II и III чтениях, то выезд на встречную полосу обойдется водителю в 5-7,5 тысячи рублей, непристегнутый ремень - от 1 до 1,5 тысячи рублей, сел за руль нетрезвым - от 30 до 45 тысяч рублей, отказ от медосвидетельствования - от 30 до 45 тысяч рублей, превышение скорости - от 500 до 7 500 рублей, причинение легкого вреда здоровью - от 2 500 до 7 500 рублей и среднего вреда - от 10 тысяч до 37,5 тысячи рублей.

Несмотря на увеличение штрафов, скидка на оплату будет уменьшена. Прежняя 50%, в случае одобрения законопроекта, составит 25%.