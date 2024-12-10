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В Киеве сняли с флагштока главный флаг Украины

Полотнище сняли из-за его повреждения.
Виктория Бокий 2024-12-10 16:04:13
© Фото: Volodymyr Tarasov, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Киеве сняли главный флаг Украины с флагштока рядом с монументом «Родина-мать» для замены полотнища. Об этом сообщила местная администрация в своем Telegram-канале.

Уточняется, что из-за неблагоприятных погодных условий полотнище было повреждено. Заменить его планируют 11 декабря.

«Флаг был поврежден из-за неблагоприятных погодных условий. Завершить работы по замене полотнища планируют до конца дня 11 декабря», - говорится в сообщении киевской администрации.

По данным городской администрации, размер полотнища - 24 метра длиной и 16 шириной. Высота флагштока составляет примерно 90 метров, а весит он 32 тонны.

#в стране и мире #Украина #Киев #флаг #повреждения #полотнище
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