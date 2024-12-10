В Киеве сняли с флагштока главный флаг Украины

В Киеве сняли главный флаг Украины с флагштока рядом с монументом «Родина-мать» для замены полотнища. Об этом сообщила местная администрация в своем Telegram-канале.

Уточняется, что из-за неблагоприятных погодных условий полотнище было повреждено. Заменить его планируют 11 декабря.

«Флаг был поврежден из-за неблагоприятных погодных условий. Завершить работы по замене полотнища планируют до конца дня 11 декабря», - говорится в сообщении киевской администрации.

По данным городской администрации, размер полотнища - 24 метра длиной и 16 шириной. Высота флагштока составляет примерно 90 метров, а весит он 32 тонны.