В Киеве сняли с флагштока главный флаг Украины

В Киеве сняли главный флаг Украины с флагштока рядом с монументом «Родина-мать» для замены полотнища. Об этом сообщила местная администрация в своем Telegram-канале.
Уточняется, что из-за неблагоприятных погодных условий полотнище было повреждено. Заменить его планируют 11 декабря.
«Флаг был поврежден из-за неблагоприятных погодных условий. Завершить работы по замене полотнища планируют до конца дня 11 декабря», - говорится в сообщении киевской администрации.
По данным городской администрации, размер полотнища - 24 метра длиной и 16 шириной. Высота флагштока составляет примерно 90 метров, а весит он 32 тонны.
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