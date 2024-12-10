Экс-главу банка БКФ Миримскую осудили на 19 лет за взятки

В Москве вынесли приговор экс-председателю БКФ банка Ольге Миримской. Измайловский районный суд приговорил ее к 19 годам колонии общего режима и штрафу в 400 млн рублей.

Миримскую признали виновной в попытке подкупа судей и даче взятки следователю. Прокуратура требовала для нее 20 лет колонии и штраф 500 млн рублей. 60-летняя финансистка не признала вину.

Ольгу Миримскую задержали в Москве в декабре 2021 года. По материалам дела, в 2016 году она дала взятку следователю за то, чтобы он сфальсифицировал дело против ее бывшего гражданского мужа - совладельца платежной системы «Золотая корона» Николая Смирнова.

Для этого она купила и отдала следователю два подержанных автомобиля, которые стоили 3 млн 250 тыс. рублей. Смирнова обвинили в похищении дочери Миримской. Это дело потом закрыли.

Кроме того, в 2014-2016 годах банкирша пыталась подкупить судей, чтобы те решили в ее пользу спор по разделу имущества с бывшим мужем, бывшим топ-менеджером ЮКОСа Алексеем Голубовичем.