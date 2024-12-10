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На Ямале родившие первого ребенка до 30 лет смогут получить 3 млн рублей

Также выплату в 1 млн рублей смогут получить женщины до 36 лет при рождении любого по счету ребенка.
Виктория Бокий 2024-12-10 13:05:45
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Женщины в возрасте до 30 лет, проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе, с 1 января 2025 года смогут получить три миллиона рублей за рождение первого ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии.

Такие изменения будут внесены в жилищную программу «Молодая семья».

Сообщается, что один миллион рублей также смогут получить женщины до 36 лет при рождении любого по счету ребенка.

Для получения выплаты молодая семья должна постоянно проживать на территории региона и нуждаться в жилье. Полученную сумму можно будет направить на погашение ипотеки или первоначальный взнос по программе льготного ипотечного кредитования.

Уточняется, что в случае рождения двух и более детей одновременно сумма капитала удваивается.

#в стране и мире #выплаты #янао #ямал #рождение ребенка #Молодая семья #дмитрий артюхов
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