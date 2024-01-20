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Три человека пострадали при ДТП с легковушкой и автобусом на Камчатке

Полиция проводит проверку по факту происшествия.
Никита Черненко 2024-01-20 07:58:01
© Фото: Полиция Камчатки, Telegram © Видео: Новости Камчатки, Telegram

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом «Форд Транзит» на трассе Петропавловск-Камчатский-Елизово. Об этом сообщила прокуратура Камчатского края в своем Telegram-канале.

По сообщению заместителя Елизовского городского прокурора Антона Волосюка, авария произошла в результате выхода «Тойоты Раш» на встречную полосу движения, где и произошло лобовое столкновение транспортных средств. На месте работают сотрудники аварийных служб и ГИБДД.

«Организовано проведение проверки по факту ДТП. По результатам выяснения обстоятельств происшествия будет принято окончательное решение», - заявил Волосюк.

В результате столкновения пострадала водитель легковушки и два пассажира автобуса, им оказана медицинская помощь.

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