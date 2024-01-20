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Во Владивостоке горит парковка на площади 200 квадратных метров

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Никита Черненко 2024-01-20 07:37:01
© Фото: МЧС Приморского края, Telegram

Сотрудники пожарных служб МЧС России работают над ликвидацией пожара на стройке многоквартирных домов во Владивостоке. Об этом сообщили представители МЧС Приморского края в Telegram-канале.

По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило в 13:29 по местному времени. Во время строительства многоквартирных домов на улице Харьковская загорелась деревянная опалубка возводимой наземной парковки.

«По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Всего задействовано 10 единиц пожарной техники 43 человека личного состава», - сообщили в МЧС.

На данный момент огнеборцам удалось локализовать пожар на площади в 200 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано.

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