Во Владивостоке горит парковка на площади 200 квадратных метров

Сотрудники пожарных служб МЧС России работают над ликвидацией пожара на стройке многоквартирных домов во Владивостоке. Об этом сообщили представители МЧС Приморского края в Telegram-канале.

По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило в 13:29 по местному времени. Во время строительства многоквартирных домов на улице Харьковская загорелась деревянная опалубка возводимой наземной парковки.

«По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Всего задействовано 10 единиц пожарной техники 43 человека личного состава», - сообщили в МЧС.

На данный момент огнеборцам удалось локализовать пожар на площади в 200 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано.