Microsoft заявила о взломе пророссийскими хакерами учетных записей руководства

Компания Microsoft заявила, что хакеры сумели взломать электронные ящики некоторых высокопоставленных членов руководства американской корпорации. Там заявили, что это сделали киберспециалисты из группировки Midnight Blizzard, которых якобы поддерживает Россия.

«Команда безопасности Microsoft обнаружила атаку национального государства на наши корпоративные системы 12 января 2024 года и немедленно активировала процесс реагирования для расследования, пресечения вредоносной деятельности, смягчения атаки и отказа злоумышленнику в дальнейшем доступе», - опубликовано соответствующее сообщение на сайте корпорации.

По информации компании, атака на внутренние ресурсы произошла с «распылением пароля» с конца ноября прошлого года. Хакеры смогли «скомпрометировать устаревшую непроизводственную тестовую учетную запись арендатора».

После этого закрепившись и использовав разрешения учетной записи, они смогли получить доступ к некоторым корпоративным учетным записям электронной почты сотрудников, среди которых было и высшее руководство Microsoft, специалистов по кибербезопасности, юристов и других сотрудников.

Хакерам удалось украсть, отметили в Microsoft, некоторые электронные письма вместе с приложенными документами. В корпорации предположили, что киберспециалисты хотели получить доступ к информации, связанной с самой Midnight Blizzard.