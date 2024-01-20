В Китае 13 человек погибли во время пожара в общежитии при школе

В общежитии китайской школы вспыхнул пожар, который привел к гибели 13 человек. Инцидент произошел в провинции Хэнань. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

«19 января в 23:00 в командный центр 119 округа Фанчэн поступил сигнал тревоги о том, что в общежитии школы Инцай в деревне Яньшаньпу города Душу вспыхнул пожар. Пожарно-спасательная бригада округа Фанчэн организовала спасателей, чтобы быстро прибыть на место происшествия», - указали журналисты.

Через 38 минут открытый огонь удалось потушить. Но в результате него скончались 13 человек, еще один получил ранения. Его госпитализировали, отмечается, что он находится в стабильном состоянии.

Китайские силовики задержали директора школы. Также создали местный штаб, чтобы оперативно провести расследование и ликвидировать последствия аварии.