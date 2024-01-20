Более 60 человек погибли в США из-за «арктического» холода

Непогода и «арктический» холод в США стали причиной гибели минимум 60 человек. Большая часть территории страны оказалась во власти сильных морозов.

Как сообщает RT со ссылкой на местные СМИ, люди погибли в штатах Нью-Йорк, Миссисипи, Арканзас и Висконсин, а большая часть в Теннесси и Орегоне.

«Всего на фоне волны опасной зимней погоды в последние дни в США число погибших, связанных с погодой, выросло как минимум до 61 человека. Многие из смертей были зарегистрированы в Теннесси и Орегоне», - сообщили американские репортеры.

Эти люди погибали в разных ситуациях: дорожно-транспортные происшествиях, когда дороги занесены снегом или образовалась гололедица, а также во время ураганов и экстремальных морозов, так как местами холодало до минус 34 градусов по Цельсию.

Представители службы экстренной помощи в Миссисипи предупредили в субботу о возможных обморожениях и переохлаждении при длительном пребывании на открытом воздухе. Ожидается, что после выходных температурный фон изменится в сторону потепления.

Национальная метеорологическая служба США проинформировала, что, начиная с воскресенья, прогнозируется «устойчивое потепление» в центре страны, если из Канады не придет дополнительная порция арктического воздуха.