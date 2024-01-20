Словакия сняла запрет на культурное сотрудничество с Россией и Белоруссией

Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила распоряжение, из-за которого было остановлено сотрудничество в сфере культуры с Россией и Белоруссией. Об этом сообщила газета Pravda.

«В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, из-за них не должны страдать деятели искусства и культура», - цитирует издание ее слова со ссылкой на пресс-секретаря Павла Чорбу.

Напомним, в марте 2022 года Минкульт Словакии запретил заключать контракты и сотрудничать в любом другом формате с Россией и Белоруссией. Его экс-руководитель Наталья Миланова объяснила решение осуждением проведения спецоперации на Украине. Действующий министр ее распоряжение отменила. По данным газеты, оно не действует с 15 января.