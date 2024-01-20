Всех участников банды, избивавшей людей в Белгороде, отправили под стражу

Шестерых участников банды, избивавшей людей в Белгороде, взяли под стражу - период предварительного следствия они проведут в камерах СИЗО. Пресс-служба СКР поделилась оперативными новостями о соучастниках резонансного уголовного дела.

«В настоящее время по данному делу к уголовной ответственности привлекаются шесть лиц, в том числе двое несовершеннолетних. Всем шестерым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в СКР.

Четырем фигурантам предъявлено обвинение в хулиганских действиях группой лиц, еще двум подследственным 17-и и 19-ти лет предъявлено более серьезное обвинение - в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти. Кроме того, 17-летнему подростку вменяют возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности.

В СКР уточнили, что участников могло быть больше, и сейчас проверяется информация о причастности к деятельности преступной группы еще двух 17-летних подростков.