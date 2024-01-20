МЧС показало видео спасения ребенка из придавленной лесовозом легковушки в Коми

В республике Коми на трассе Чебоксары-Сыктывкар столкнулись лесовоз и три легковых автомобиля, пострадали пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщили в МЧС РФ по республике.

На кадрах видно, что в результате ДТП лесовоз перевернулся и прижал одну из легковушек. В ней находились три человека.

«Пострадало пять человек, из них один ребенок, погибших нет», - сообщили в ведомстве.

Женщина с ребенком госпитализированы с травмами средней тяжести. Для эвакуации пострадавших на место прибыли 27 сотрудников РСЧС и 10 единиц техники, в том числе кран весом 25 тонн.

Глава республики Коми Владимир Уйба сообщил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.