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МЧС показало видео спасения ребенка из придавленной лесовозом легковушки в Коми

В результате ДТП под Сыктывкаром пострадали пять человек, у двоих травмы средней тяжести.
Алина Луговая 2024-01-20 17:40:01
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

В республике Коми на трассе Чебоксары-Сыктывкар столкнулись лесовоз и три легковых автомобиля, пострадали пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщили в МЧС РФ по республике.

На кадрах видно, что в результате ДТП лесовоз перевернулся и прижал одну из легковушек. В ней находились три человека.

«Пострадало пять человек, из них один ребенок, погибших нет», - сообщили в ведомстве.

Женщина с ребенком госпитализированы с травмами средней тяжести. Для эвакуации пострадавших на место прибыли 27 сотрудников РСЧС и 10 единиц техники, в том числе кран весом 25 тонн.

Глава республики Коми Владимир Уйба сообщил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

 

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