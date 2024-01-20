Бойцы рембата показали, как восстанавливают технику на Купянском направлении

Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона группировки войск «Запад» работают в круглосуточном режиме, возвращая на передовую военную технику и вооружение. Министерство обороны РФ поделилось кадрами работы рембата на Купянском направлении

Военнослужащие рембата ежедневно с риском для жизни эвакуируют военную технику из зоны боевых действий. Вышедшие из строя боевые машины доставляют в ремонтные подразделения, где за считанные дни меняют утраченные узлы и агрегаты и заново возвращают в строй для участия в боевых действиях против ВСУ.

Даже в полевых условиях проводится ремонт любой сложности: рембаты прекрасно оснащены технически, и профессиональный уровень военнослужащих ремонтных подразделений на высоте.

«Занимаемся восстановлением техники - БМП и машин на их базе. Ремонтируем моторы, электропроводку и т. д. Машины приходят с поля боя напрямую сюда к нам. В данный момент в быстрые сроки восстанавливаем двигатель - замена поршневой, колец. И затем отремонтированный двигатель устанавливаем на технику и запускаем. Потом обязательно боевую машину обкатываем. Если машина себя очень хорошо себя ведет (устойчивая, маневренная), мы отправляем ее на сварочный пост и устанавливаем защиту. После отправляем ее обратно в подразделение», - рассказал командир отделения Евгений.

Специалисты рембата «реанимируют» машины в максимально сжатые сроки, но при этом без ущерба качеству.

«Наше подразделение занимается ремонтом узлов и агрегатов. Мы можем за сутки полностью перебрать двигатель. Выполняем все работы по мотору, вплоть до замены коленчатого вала, гильз, поршней. Сначала разбираем, дефектуем, находим неисправность, потом ставим новые запасные части. Мы всегда готовы в любое время достаточно быстро свернуться, собраться и переехать на другое место. У нас каждый знает свое дело. В подразделении много специалистов с профильным образованием», - рассказал заместитель командира взвода Дмитрий.

Военнослужащие рембата работают в несколько смен, что позволяет организовать непрерывный цикл и ремонтировать технику в круглосуточном режиме. Командиры отмечают, что скорости ремонта в мастерских, развернутых в полевых условиях, позавидуют лучшие автосервисы.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.