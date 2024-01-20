Родившаяся в Московском зоопарке панда весит почти 12 килограммов

Панда Катюша из Московского зоопарка растет не по дням, а по часам, и уже набрала 12 килограммов. Об этом сообщила в соцсетях гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Стыдно, что так нескромно вес набирает», - следует из подписи к фото с весом панды.

На кадрах, которые опубликовала Акулова, также видно, как панда забирается по ступенькам в большой вольер, однако в последний момент, когда остается сделать последний шаг, она разворачивается обратно.

Сейчас панде Катюше 4,5 месяца. Она родилась 30 августа. Ее вес при рождении составил всего 150 граммов. Это первый в истории России случай рождения большой панды. Ее родителями стали подаренные Китаем панды Жуи и Диндин.