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Родившаяся в Московском зоопарке панда весит почти 12 килограммов

Малышка также забралась по ступенькам, ведущим в большой вольер, но в последний момент развернулась обратно.
Алина Луговая 2024-01-20 15:38:01
© Фото: Telegram, svetlanaakulova1 © Видео: Telegram, svetlanaakulova1

Панда Катюша из Московского зоопарка растет не по дням, а по часам, и уже набрала 12 килограммов. Об этом сообщила в соцсетях гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Стыдно, что так нескромно вес набирает», - следует из подписи к фото с весом панды.  

На кадрах, которые опубликовала Акулова, также видно, как панда забирается по ступенькам в большой вольер, однако в последний момент, когда остается сделать последний шаг, она разворачивается обратно.

Сейчас панде Катюше 4,5 месяца. Она родилась 30 августа. Ее вес при рождении составил всего 150 граммов. Это первый в истории России случай рождения большой панды. Ее родителями стали подаренные Китаем панды Жуи и Диндин. 

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