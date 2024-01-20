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Российская «Мста-Б» поразила «Гвоздику» противника на Херсонском направлении

Вражескую САУ уничтожили детонацией возимого боекомплекта.
2024-01-20 14:10:01
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» артиллерийского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожил вражескую самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские десантники в ходе контрбатарейной борьбы поразили САУ ВСУ, которое находилось на правом берегу Днепра. При корректировке огня гаубицы средствами воздушной разведки подразделений беспилотной авиации, бойцы точным попаданием с дальности до 20 километров поразили самоходку противника, а затем уничтожили за счет детонации возимого ею боекомплекта.

После завершения огня артиллеристы замаскировали орудия и покинули огневую позицию, укрывшись в блиндажах.

Ранее Минобороны России показало, как артиллеристы Южно-Донецкого направления уничтожают опорники ВСУ. С расстояния в 4 километра, военнослужащие ВС РФ поразили противника ударами из гаубиц «Мста-Б».

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #артиллерия #Мста-Б #спецоперация #МО РФ #2С1 «Гвоздика»
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