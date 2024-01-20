Великий Новгород отмечает 80-ю годовщину освобождения от фашистов

В Великом Новгороде проходят праздничные мероприятия, посвященные 80-летию со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Он находился в оккупации с августа 1941 года. За это время Новгород практически опустел, тысячи жителей были убиты и угнаны в плен. Улицы и дома превратились в руины, Кремль был разграблен. С юбилеем освобождения жителей Великого Новгорода поздравил Владимир Путин. Президент упомянул не только тех, кто защищал и освобождал город, но и тех, кто его восстанавливал.

Жителей Великого Новгорода поздравила пилотажная группа «Русские витязи». Су-30 и Су-34 пронеслись над древним Кремлем.

Сегодня в Новгороде запланировано очень много мероприятий. Час назад завершился парад. В параде приняли участие части ПВО, расчеты которых непосредственно несут дежурство на новгородской земле. Открыл парад автомобиль ГАЗ-67. Эту штабную машину начали использовать в последние годы войны, чтобы развозить по фронтам солдатские письма и документы. Транспорт восстановлен новгородскими энтузиастами военной истории. Из современной техники были представлены машины Росгвардии, а также десантно-штурмовой дивизии Северо-западного военного округа. В параде также приняли участие расчеты Росгвардии, МЧС и техника псковских десантников, за штурвалами которые были участники СВО.

И для жителей города это не просто праздник. Особенно для тех, кто пережил годы войны, это большой праздник, который они встречают со слезами на глазах.

«Пережито все. Я очень довольна этим праздником, что люди пришли, что люди помнят», - поделилась жительница города.

История Новгорода в годы ВОВ очень трагичная, и для каждого жителя это личная история. Город был практически стерт с лица земли. И даже рассматривался вариант отказаться от восстановления. Но все-таки сила русского духа настолько велика, что эта идея, конечно, не прижилась.

Характерный момент случился с восстановлением памятника «Тысячелетие России». Люди жили в землянках, потому что осталось только 40 домов, вернее каменных коробок. Но памятник, который гитлеровцы разобрали, но не успели вывезти, восстановили одним из первых.

Праздничные мероприятия начались с возложения венков и богослужения в старейшем храме России Софийском соборе. Вообще территория Кремля сегодня стала центром. Сюда стягиваются люди. Очень много мероприятий запланировано. В Новгородский музей заповедник даже привезли знамя победы, которое было установлено над крепостной стеной 20 января 44 года в 11:25. Именно в это время здесь и начался парад.

В филармонии сегодня состоится концерт с участием ансамбля Александрова. Ну и завершатся празднества реконструкцией взятия города на кремлевском пляже и, конечно, праздничным салютом.