Инженеры Росгвардии с начала СВО обезвредили 320 000 взрывоопасных предметов

Военнослужащие инженерно-саперных и сотрудники инженерно-технических подразделений Росгвардии готовятся отмечать День инженерных войск на боевом посту.

В зоне специальной военной операции они проверяют и разминируют пути движения войск, обнаруживают, обезвреживают и уничтожают взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества. Кроме того, проводят фортификационное оборудование позиций и установку инженерных заграждений.

В течение года в зоне СВО более 63 тысяч групп разминирования Росгвардии проверили 12,5 тысяч км маршрутов движения войск и 19 000 объектов. Военнослужащие Росгвардии обнаружили и обезвредили свыше 210 000 взрывоопасных предметов и более 39 тонн взрывчатых веществ.

Всего же с начала СВО ликвидированы 323 000 взрывоопасных предметов и свыше 52 тонн взрывчатых веществ. С применением инженерной и специальной техники Росгвардии оборудовано свыше 42 000 фортификационных сооружений различного назначения.

Кроме того, росгвардейцы приняли участие в обеспечении общественной безопасности при проведении более 30 крупных международных и общественно-политических мероприятий на территории России и выполнили свыше 19 000 задач, проверяя различные объекты на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатки.