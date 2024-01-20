Минобороны показало кадры ударов артиллерии по боевикам ВСУ в районе Спорного

Российские артиллеристы «Южной» группировки войск ударили по позициям отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе поселка Спорное. Кадры опубликовало Минобороны России.

На кадрах видно, как под обстрел попали позиции и сами украинские боевики. Удары достигли своей цели и поразили противника.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения боевиков 10-й ОГШБР ВСУ в районе Спорного. Ударный дрон ударил в укрытие противника, в котором скрылись два боевика и точно попал в окоп неприятеля.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.