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Минобороны показало кадры ударов артиллерии по боевикам ВСУ в районе Спорного

Артиллерия накрыла позиции огшбр ВСУ в ДНР.
2024-01-20 10:24:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские артиллеристы «Южной» группировки войск ударили по позициям отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе поселка Спорное. Кадры опубликовало Минобороны России.

На кадрах видно, как под обстрел попали позиции и сами украинские боевики. Удары достигли своей цели и поразили противника.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения боевиков 10-й ОГШБР ВСУ в районе Спорного. Ударный дрон ударил в укрытие противника, в котором скрылись два боевика и точно попал в окоп неприятеля.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

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