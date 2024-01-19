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Самолет Москва - Кемерово вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности

Транспортная прокуратура следит за получением пассажирами услуг, полагающихся при задержке рейса.
Никита Черненко 2024-01-19 09:59:01
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Воздушное судно Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», летевшее рейсом Москва - Кемерово, экстренно приземлилось в Новосибирске из-за технической неисправности. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса», - написали в транспортной прокуратуре.

По информации ведомства, на борту самолета находились 179 пассажиров, ожидающих сейчас завершения рейса в международном аэропорту Новосибирска (Толмачево).

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