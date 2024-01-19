Воздушное судно Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», летевшее рейсом Москва - Кемерово, экстренно приземлилось в Новосибирске из-за технической неисправности. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса», - написали в транспортной прокуратуре.

По информации ведомства, на борту самолета находились 179 пассажиров, ожидающих сейчас завершения рейса в международном аэропорту Новосибирска (Толмачево).