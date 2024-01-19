Пред иконой Богоматери: бойцы группы «Восток» окунулись в прорубь на Крещение

Крещенские купания проходят в зоне СВО с соблюдением всех мер безопасности. Места для омовения организованы там, где нет обстрелов, а там где нет возможности в принципе сделать купели, верующие военнослужащие окунаются в освященные воды Азовского моря или Днепра.

Военнослужащие группировки войск «Восток» здесь, на Южно-Донецком направлении не изменяют православным традициям. В перерывах между выполнением боевых задач бойцы приезжают, чтобы окунуться в прорубь, температура которой достигает 3 градусов тепла.

В зоне спецоперации к православному празднику военнослужащие из Приморья подготовились творчески. Вдоль деревянного помоста у проруби высажены ели и сосны. А над самой купелью - массивный деревянный крест.

Первой к иордани подносят икону Казанской Божьей Матери - покровительницы всех русских воинов. В самые сложные времена для России - образ Богоматери оберегает защитников на поле боя. Божественную литургию проводит Протоиерей Петр, он же освещает воду в купели. Только после этого таинства путь в иордань для верующих военнослужащих открыт.

По традиции, верующие трижды окунаются в освященной купели и осеняют себя крестным знамением. Несмотря на дождь, переходящий в снег и сильный ветер, погрузиться в прорубь пришли десятки военнослужащих.

«Когда ты выходишь из купели, тебе абсолютно не холодно. Я, например, не знаю ни одного человека, который на этом празднике заболел», - говорит боец ВС РФ с позывным «Адмирал».

Для одних праздник Крещения Господня - это дань традициям и испытание своего тела и духа. Для других - внутреннее душевное успокоение.

«Важность этого события огромная. Потому что каждый боец, каждый офицер, в целом все вооруженные силы Российской Федерации, идут к победе с Богом в душе и сердце», - сказал заместитель командира дивизии по военно-политической работе с позывным «Птаха».

Особенно эффектно выглядит выход из купели: бойцов сопровождают густые клубы пара. Одни выскакивают из воды и тут же бегут в тепло, но есть и те, кто неторопливо вытирается, остается рядом с иорданью и дает советы тем, кто окунается впервые.

Подробнее смотрите в сюжете Максима Низкодубова для телеканала «Звезда».