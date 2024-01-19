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Сход камней на Алтае образовал гигантскую дыру на трассе «Чуйский тракт»

В результате случившегося жертв и пострадавших нет.
Игнат Далакян 2024-01-19 09:09:01
© Фото: Telegram, @borusio © Видео: Telegram, @borusio

На участке федеральной трассы «Чуйский тракт» произошел сильный камнепад. В результате обвала скалы участок федеральной автодороги Р-256 между населенными пунктами Акбом и Чибит был поврежден.

По сообщению ФКУ Упрдор «Алтай», в результате обвала разрушена одна полоса движения, а под второй, как оценивают специалисты, образовались пустоты. Для устранения последствий случившегося на место происшествия направлена специализированная техника.

«Движение по участку закрыто для всех видов транспорта с 10.30 (06.30) на участке между населенными пунктами Йодро и Акташ», - говорится в сообщении.

В МЧС России по Республике Алтай сообщили, что погибших и пострадавших нет. Ведомство отмечает, что время завершения восстановительных работ будет определено после детальной оценки повреждений.

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