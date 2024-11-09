Умер актер Тони Тодд из фильмов «Пункт назначения» и «Кэндимен»

В Лос-Анджелесе в возрасте 69 лет скончался американский актер Тони Тодд, известный по ролям в фильмах ужасов «Кэндимен» и «Пункт назначения». Он об этом пишет The Hollywood Reporter.

По данным журнала, артист умер в минувшую субботу у себя дома. Сообщается, что он скончался после продолжительной болезни.

Актерская карьера Тони Тодда начала в середине 80-х годов прошлого года. За свою жизнь он сыграл в десятках кинолент.

Наибольшую популярность ему принес фильм «Кэндимэн», в котором он сыграл главную роль. Кроме того, многим зрителям запомнилась его роль таинственного гробовщика Уильяма Бладуорта в фильме «Пункт назначения».