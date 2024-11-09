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Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников

Большинство вражеских аппаратов перехватили в Брянской области.
2024-11-09 07:46:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Этой ночью российские военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили полсотни украинских БПЛА. 28 вражеских аппаратов сбили в Брянской области.

В Калужской области перехватили 12 БПЛА, а в Новгородской - 4. По два дрона уничтожили в Смоленской и Тульской областях, а также по одному в Орловской и Тульской областях.

В МО РФ отметили, что для атаки боевики использовали беспилотники самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #бпла #беспилотники #МО РФ #Сбили #уничтожили
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