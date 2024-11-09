Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников

Этой ночью российские военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили полсотни украинских БПЛА. 28 вражеских аппаратов сбили в Брянской области.

В Калужской области перехватили 12 БПЛА, а в Новгородской - 4. По два дрона уничтожили в Смоленской и Тульской областях, а также по одному в Орловской и Тульской областях.

В МО РФ отметили, что для атаки боевики использовали беспилотники самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.