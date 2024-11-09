В Алеппо экипажи ВКС России и ВВС Сирии провели совместные учения

В провинции Алеппо российские и сирийские летчики провели совместные учения. В ходе них отработали поражение наземных целей, техники, укреплений и живой силы условного противника. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

На первом этапе маневров задействовали оперативно-тактическую авиацию ВКС России. Экипажи Су-34 и Су-24М под прикрытием Су-35С поразили наземные цели на полигоне Джаббуль фугасными авиабомбами ФАБ-250. Удар наносился с высот от 600 до 3300 метров.

Во втором этапе учений задействовали вертолеты Ка-52 и Ми-8АМТШ-В армейской авиации ВКС России, а также вертолеты Ми-25 ВВС Сирии. Их экипажи с предельно малых высот уничтожили «вражеские» наземные объекты. Также они отработали действия в составе совместных групп, поиск и уничтожение беспилотников.

В завершение учений армейская и оперативно-тактическая авиация в темное время суток нанесла совместный удар.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.