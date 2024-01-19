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Полиция Приморья проверяет информацию о попытке школьников ограбить автовокзал

Полиция проведет проверку данных о попытке двух подростков ограбить кассу автовокзала в городе Большой Камень.
2024-01-19 05:53:01
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Globallookpress

В сети появилась информация о попытке двух школьников в городе Большой Камень ограбить кассу автовокзала. Согласно сообщениям СМИ, подростки угрожали кассиру пистолетом и требовали денег.

На опубликованных кадрах видно, что через некоторое время школьники убежали с места преступления. По некоторым данным, кассир сказала им, что в здании есть камера видеонаблюдения, которая зафиксирует произошедшее.

В полиции Приморья заявили о проверке по факту произошедшего, пишет РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личности участников инцидента. По итогам проверки они примут решение в соответствии с законодательством.

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