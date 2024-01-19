Полиция Приморья проверяет информацию о попытке школьников ограбить автовокзал

В сети появилась информация о попытке двух школьников в городе Большой Камень ограбить кассу автовокзала. Согласно сообщениям СМИ, подростки угрожали кассиру пистолетом и требовали денег.

На опубликованных кадрах видно, что через некоторое время школьники убежали с места преступления. По некоторым данным, кассир сказала им, что в здании есть камера видеонаблюдения, которая зафиксирует произошедшее.

В полиции Приморья заявили о проверке по факту произошедшего, пишет РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личности участников инцидента. По итогам проверки они примут решение в соответствии с законодательством.