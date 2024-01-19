В Хабаровском крае спасли более 50 тысяч пациентов за годы существования санавиации

Медики санитарной авиации за прошлый год спасли больше тысячи жителей с тяжелыми диагнозами из отдаленных городов и поселков Хабаровского края. До некоторых населенных пунктов по суше просто не добраться, а пациентов необходимо экстренно эвакуировать в центр для оперативного вмешательства. Корреспондент «Звезды» Мария Герман показала, сколько километров готова преодолеть санавиация для спасения жизней.

У них действительно утро доброе - операция, которую сделали накануне, прошла успешно. Пациенту всего месяц и несколько дней. В хабаровскую детскую больницу из Ванино, что примерно в 600 километрах, малыша привезли на вертолете.

«Врожденное заболевание, которое было диагностировано в Ванинской районной больнице. И потом в срочном порядке санбортом мы были доставлены сюда, в больницу. Когда поступили, провели всю диагностику, УЗИ, взяли все анализы, прокапали, а на следующий день уже была непосредственно сама операция. Стабильное состояние. Ребенок уже весел, кушает. Все в норме», - сообщила пациентка Юлия Гольденгор.

Николаевск-на-Амуре. Максимально бережно после инфаркта мужчину заносят в вертолет и перекладывают на медицинский модуль. Состояние пациента - стабильное. Бригада специалистов центра медицины катастроф будет неотрывно наблюдать за ним от взлета до посадки. Врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением экстренной и консультативной помощи Анатолий Таенков в санитарной авиации работает с самого основания - это больше 30 лет, облетел весь край.

Во многих отдаленных городах и поселках Хабаровского края, не хватает узких специалистов и высокотехнологичного оборудования. При этом для многих пациентов даже день промедления может повлечь необратимые последствия: инвалидность или даже смерть.

«Полет из Николаевска-на-Амуре до Хабаровска длится 3,5 часа. Тот же маршрут на машине займет около 17 часов. В некоторые отдаленные поселки Хабаровского края и вовсе невозможно добраться по суше. Поэтому воздушная карета скорой помощи готова преодолеть сотни километров ради одного пациента», - рассказала с борта корреспондент Мария Герман.

В прошлом году летчики совершили около 600 вылетов и провели в воздухе почти 3000 часов. Результат - больше тысячи спасенных жизней. С собой у медиков есть все необходимое. Вертолетный модуль оснащен аппаратом искусственной вентиляции легких, системой дефибрилляции и электрокардиографом. Если сатурация ниже нормы, то медики дают кислород. Если надо вливания и появляются боли, то они ставят капельницу. Главной задачей является довезти пациента до больницы.

Работа воздушных бригад скорой помощи является частью нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России. За годы существования с помощью санитарной авиации экстренную помощь оказали более 50 тысячам человек.