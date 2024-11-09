Военные САР получили ранения при ударе ВВС Израиля по Алеппо

Израильская авиация ударила по ряду объектов, которые расположены к юго-востоку от города Алеппо на севере Сирии. Об этом говорится в заявлении представителя командования вооруженных сил арабской республики, переданном агентством SANA.

Отмечается, что израильская сторона совершила воздушную атаку в 00:45 по местному времени, ударив по ряду объектов в сельской местности Алеппо и Идлиба.

«В результате получили ранения несколько военнослужащих, нанесен материальный урон», - говорится в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ атаковал район Сейида-Зейнаб в Сирии. Отмечалось, что в результате удара произошло как минимум два взрыва.