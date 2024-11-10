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Путин поблагодарил сотрудников МВД за весомый вклад в решение задач СВО

По словам президента РФ, во все времена лучшие сотрудники МВД отличались мужество, принципиальностью, твердой верой в силу закона и справедливости.
Игнат Далакян 2024-11-10 00:00:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил ветеранов и сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником.

В видеообращении глава государства отметил, что во все времена лучшие сотрудники МВД отличались мужеством, принципиальностью, твердой верой в силу закона и справедливости.

«В наши дни сотрудники органов внутренних дел вписывают в историю своего ведомства новые славные традиции. Только в текущем году 659 сотрудников удостоены государственных наград. Среди них те, кто – невзирая на смертельную опасность – не дрогнул и не отступил, героически погиб при выполнении служебных обязанностей», - сказал Владимир Путин.

Он добавил, что российские граждане ждут от сотрудников МВД новых результатов по всем ключевым направлениям работы.

Российский президент отдельно отметил мужественную работу подразделений органов внутренних дел в регионах, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. По словам Путина, обстановка в этих местах непростая, и мирным жителям необходима помощь и защита сотрудников МВД.

«Благодарю всех сотрудников МВД за грамотные, четкие действия, в том числе в нестандартных, неординарных условиях, за весомый вклад в решение задач специальной военной операции», - отметил президент РФ.

Российский лидер пожелал работникам Министерства внутренних дел и их близким здоровья и успехов.

#в стране и мире #Владимир Путин #МВД #поздравление #профессиональный праздник #День сотрудника органов внутренних дел
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