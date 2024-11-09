В Крыму автозак с заключенными вспыхнул прямо на ходу

В Крыму автозак загорелся во время перевозки трех заключенных из ИВС в крымском селе Раздольном в СИЗО Симферополя. Предположительно, пожар произошел из-за технической неисправности авто.

Случай произошел в Первомайском районе. В автозаке находились трое заключенных - двух из них задержали за кражу, а третьего - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Арестантов сразу вывели из авто, на место вызвали пожарных. Никто не пострадал.

Причиной пожара могла стать техническая неисправность коробки передач, из-за которой вспыхнуло моторное масло. Но не исключается и версия, что арестанты намеренно устроили поджог, чтобы сбежать, передает Life.