Путин назначил Николая Ноздрева послом России в Японии

Послом России в Японии станет директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить Ноздрева Николая Станиславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Японии», - говорится в указе.

Николай Ноздрев обладает дипломатическим рангом чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса. Он говорит на английском и японском языках. На службу в МИД поступил сразу после окончания МГИМО в 1994 году. С 2010 по 2015 год работал в посольстве России в Австрии. После 2015 года - в третьем департаменте Азии МИД РФ.

Ранее этот пост на протяжении почти пяти лет занимал Михаил Галузин. С 25 ноября 2022 года он является замглавы МИД России. Он окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ. Также владеет английским и японским.