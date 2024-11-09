МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украинская бобслеистка пыталась оправдать допинг антироссийской позицией

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал бобслеистку на четыре года.
Таисия Кваша 2024-11-09 16:30:46
© Фото: Robert Michael, dpa, Global Look Press

Бобслеистка Лидия Гунько, выступающая за сборную Украины, пыталась убедить Спортивный арбитражный суд в своей невиновности за допинг и заняла позицию против России. Суд вменяет спортсменке нарушение антидопинговых правил на Зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

Бобслеистка в качестве оправдания заявила, что занимает жесткую позицию против России, которая, по ее словам, ведет агрессивную политику против Украины. Также она отметила, что ей приходили угрозы после политических высказываний.

В суде русофобские аргументы не были приняты, и Гунько дисквалифицировали на четыре года. Сам суд изначально предлагал спортсменке признать вину и получить три года дисквалификации.

В допинг-пробе Гунько, взятой во время Олимпиады в 2022 году, найдено запрещенное вещество, относящееся к стероидам. Сама спортсменка оправдала это некачественными БАД и заявила, что предыдущие допинг-пробы были чисты.

#Украина #Русофобия #допинг #бобслей #Олимпиада-2022
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 