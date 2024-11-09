Украинская бобслеистка пыталась оправдать допинг антироссийской позицией

Бобслеистка Лидия Гунько, выступающая за сборную Украины, пыталась убедить Спортивный арбитражный суд в своей невиновности за допинг и заняла позицию против России. Суд вменяет спортсменке нарушение антидопинговых правил на Зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

Бобслеистка в качестве оправдания заявила, что занимает жесткую позицию против России, которая, по ее словам, ведет агрессивную политику против Украины. Также она отметила, что ей приходили угрозы после политических высказываний.

В суде русофобские аргументы не были приняты, и Гунько дисквалифицировали на четыре года. Сам суд изначально предлагал спортсменке признать вину и получить три года дисквалификации.

В допинг-пробе Гунько, взятой во время Олимпиады в 2022 году, найдено запрещенное вещество, относящееся к стероидам. Сама спортсменка оправдала это некачественными БАД и заявила, что предыдущие допинг-пробы были чисты.