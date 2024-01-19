В Челябинске из-за пожара на рынке началась эвакуация из соседних зданий

Крупный пожар произошел днем 19 января на рынке в Челябинске. Здание загорелось после окончания рабочего дня, эвакуировать людей не пришлось. Но сейчас возникла угроза распространения огня на здание соседнего ТРК «Европа - Азия», МЧС сообщает о необходимости срочно вывести всех сотрудников и покупателей на улицу.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что открытым огнем полыхают торговые павильоны, в небо поднимаются огромные столбы черного дыма. Внутри горящего здания работают расчеты противопожарной службы - на одном из кадров запечатлен момент проливания водой крыши.

По соседству с горящим рынком, буквально вплотную к нему, примыкает здание ТРК «Европа - Азия». Видно, что, несмотря на пожар, вход в него открыт.

По информации МЧС, площадь распространения огня увеличилась с 1 000 до 1 200 «квадратов».

Руководство противопожарной службы приняло решение в несколько раз увеличить количество спецтехники и пожарных - первоначально задействовали 36 пожарных и семь спецмашин, сейчас группировка увеличена до 96 человек и 36 единиц техники.