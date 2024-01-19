МО РФ сообщило о нанесении 17 групповых ударов по инфраструктуре врага за неделю

Минобороны России подвело недельный итог нанесения групповых ударов по инфраструктуре Украины.

С 13 по 19 января ВС РФ нанесли 17 групповых ударов. Российские военные применили высокоточное оружие, в том числе ракеты «Кинжал», а также беспилотники. Удары наносились по предприятиям украинского ВПК, на которых ремонтировалось вооружение и техника, производились боеприпасы и беспилотники.

Также поражались пункты дислокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. В результате ударов все объекты были поражены.

На Купянском направлении в течение недели подразделения «Западной» группировки продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках. ВС РФ отразили 25 украинских атак. На данном направлении украинская сторона потеряла более 560 человек и несколько единиц техники, включая 10 танков.

На Краснолиманском направлении российские войска отразили 17 украинских атак. Безвозвратные и санитарные потери противника за неделю составили до 1 520 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.