МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ сообщило о нанесении 17 групповых ударов по инфраструктуре врага за неделю

Удары наносились высокоточным оружием, включая гиперзвуковые комплексы «Кинжал», а также беспилотниками.
2024-01-19 15:57:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Минобороны России подвело недельный итог нанесения групповых ударов по инфраструктуре Украины.

С 13 по 19 января ВС РФ нанесли 17 групповых ударов. Российские военные применили высокоточное оружие, в том числе ракеты «Кинжал», а также беспилотники. Удары наносились по предприятиям украинского ВПК, на которых ремонтировалось вооружение и техника, производились боеприпасы и беспилотники.

Также поражались пункты дислокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. В результате ударов все объекты были поражены.

На Купянском направлении в течение недели подразделения «Западной» группировки продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках. ВС РФ отразили 25 украинских атак. На данном направлении украинская сторона потеряла более 560 человек и несколько единиц техники, включая 10 танков.

На Краснолиманском направлении российские войска отразили 17 украинских атак. Безвозвратные и санитарные потери противника за неделю составили до 1 520 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #МО РФ #СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»