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Опубликованы кадры с места обрушения лавины на маршрутку в Нижнем Новгороде

Из-за схода снежной лавины дорога у стен Нижегородского кремля перекрыта.
Олег Лавров Елизавета Егорова 2024-01-19 16:02:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Нижнем Новгороде снежная лавина сошла прямо на маршрутку. Всех пассажиров эвакуировали, сообщают местные Telegram-каналы. Пострадавших нет.

Обвал произошел из-за обильных снегопадов, резкого потепления и особенностей ландшафта. Дорога прямо у стен Нижегородского кремля оказалась перекрыта, передает корреспондент «Звезды» с места. Сейчас дорожники пытаются разгрести снег на проезжей части.

Ранее в Нижнем Новгороде загорелась кровля двухэтажного жилого дома. В местном управлении МЧС сообщили, что площадь пожара составила 150 квадратных метров.

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