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Подземный город появился у линии соприкосновения в зоне СВО

Внутри разделенного длинными коридорами города есть все необходимое для проживания - столовая, умывальные комнаты и даже баня.
Алексей Курильченко 2024-11-10 14:03:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты России возвели огромный подземный город в зоне специальной военной операции. Сооружение, которое показали программе «Военная приемка», находится в непосредственной близости от линии боевого соприкосновение и содержит в себе все необходимое для комфортного быта военнослужащих.

Стены коридоров сооружения сделаны из бревен - они соединяют между собой все комнаты «города». Сами военнослужащие называют вереницу коридоров «метрополитеном». Внутри расположены пункт управления, умывальные комнаты, столовая и даже баня.

Все коридоры сделаны достаточно высокими, чтобы военнослужащие могли проходить по ним в полный рост. Внутри создана грамотная система вентиляции, обеспечивающая все помещения свежим воздухом, а также система отопления.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. Фильм «РХБЗ в зоне СВО» расскажет, как работает под землей химическая лаборатория в условиях фронта, какие запрещенные и отравляющие вещества использует противник и что делают войска РХБЗ, чтобы этому противостоять.

#РХБЗ #Военная приемка #наш эксклюзив #подземный город
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
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РХБЗ в зоне СВО
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Казанское. Высшее. Танковое
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21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
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Саперы МЧС в зоне СВО
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