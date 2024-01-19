Командир понтонной роты Берег рассказал, почему понтонеров называют «бобрами»

Принимающий участие в учениях командир понтонной роты с позывным Берег рассказал «Звезде», почему понтонеров называют «бобрами».

«У всех понтонеров негласное прозвище - это "бобры". Мы никак на это не обижаемся, мы уже давно к этому привыкли. Вся наша деятельность связана с водой, с водной преградой, поэтому нас называют "бобрами"», - признался Берег.

Он добавил, что переправа уже собранного парома на другую сторону реки занимает от двух до пяти минут. Собирать же паром несколько дольше - например, рекорд роты Берега, который он озвучил, 11 минут.

Инженерные войска в зоне спецоперации наводят как мостовые переправы, так и паромные. Первые отличаются шириной проезжей части в 6,5 метра, что позволяет танкам двигаться по ней со скоростью 30 километров в час, а автомобильному транспорту и вовсе без ограничения скорости, причем одновременно в обе стороны.

Тренировки понтонеров проходят регулярно, чтобы новобранцы батальона были готовы выполнить боевую задачу в любой момент. Причем места и типы наводимых переправ постоянно меняются. Как итог, бойцы батальона готовы к задачам любой сложности.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.