Киевский режим потерял в курском приграничье более 300 боевиков убитыми и раненными за сутки. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны. Общие потери противника с начала боевых действий в регионе превысили 30 800 военнослужащих.

Также за сутки враг потерял две боевые машины пехоты, одну боевую бронированную машину, шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля. Группировка российских войск «Север» отразила две контратаки противника, а также сорвала атаки ВСУ в районе населенных пунктов Зеленый Шлях и Старая Сорочина.

Российская группировка также нанесла поражение формированиям десяти бригад ВСУ. В это же время авиация и артиллерия ВС РФ ударила по живой силе и технике противника 15 бригад украинских боевиков.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов