МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ: ВСУ потеряли более 300 боевиков в курском приграничье за сутки

Общие потери украинских боевиков в регионе уже превысили 30 тысяч человек.
2024-11-09 13:46:41
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Киевский режим потерял в курском приграничье более 300 боевиков убитыми и раненными за сутки. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны. Общие потери противника с начала боевых действий в регионе превысили 30 800 военнослужащих.

Также за сутки враг потерял две боевые машины пехоты, одну боевую бронированную машину, шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля. Группировка российских войск «Север» отразила две контратаки противника, а также сорвала атаки ВСУ в районе населенных пунктов Зеленый Шлях и Старая Сорочина.

Российская группировка также нанесла поражение формированиям десяти бригад ВСУ. В это же время авиация и артиллерия ВС РФ ударила по живой силе и технике противника 15 бригад украинских боевиков.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #Курская область #ВСУ #Потери
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 