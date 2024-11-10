В войсках РХБЗ показали, как сделать колонну техники невидимой для врага

Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты России используют в зоне специальной военной операции дым-машины для маскировки военной техники. Благодаря их работе можно скрыть о взора противника тысячи единиц военной техники или других объектов. Кадры применения машины показала программа «Военная приемка».

Всего несколько грузовиков могут создать облако дыма площадью несколько десятков километров. Оно может закрывать объекты на протяжении нескольких часов.

При этом военнослужащие, находящиеся в дыму, могут спокойно дышать и выполнять поставленные задачи. Благодаря мобильности, дымовые машины могут закрывать колонну техники прямо на марше.

Подобные устройства, в частности, используются для защиты Крымского моста, который находится в зоне ответственности войск РХБЗ.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. Фильм «РХБЗ в зоне СВО» расскажет, как работает под землей химическая лаборатория в условиях фронта, какие запрещенные и отравляющие вещества использует противник и что делают войска РХБЗ, чтобы этому противостоять.