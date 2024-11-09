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Впечатливший Путина белгородский пенсионер не считает себя знаменитостью

Виктор Лимончиков отметил, что ему приятно упоминание президентом.
Сергей Лебедев 2024-11-09 13:31:58
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Белгородский пенсионер, словами которого восхитился российский президент Владимир Путин, не считает себя знаменитость. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Однако, отметил Виктор Лимончиков, ему приятно упоминание главой государства. Кроме того, гордость за пенсионера испытывают его родные.

«Это узнали в Екатеринбурге. Они смотрели эту передачу, и подруга жены позвонила ей... Довольные и радостные», - говорит он.

Напомним, ранее в ходе выступления на пленарной сессии «Валдая» Владимир Путин рассказал о впечатлившем его белгородском мужчине, который не побоялся украинских атак и отправился на избирательный участок, чтобы поучаствовать в выборах. Пенсионер свое бесстрашие объяснил тем, что он русский. 

#в стране и мире #белгородская область #Владимир Путин #Пенсионер #восхищение
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