Путин принял участие в крещенских купаниях

Президент России Владимир Путин совершил погружение в крещенскую купель в ночь с 18 на 19 января. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Много сегодня было утром от вас вопросов, окунулся ли президент в прорубь. Да, традиционно он это сегодня утром сделал по случаю Крещения», - рассказал Песков.

Напомним, что Путин традиционно окунается в иордань на Крещение. В прошлом году и в 2021-м он погружался в крещенскую воду в Подмосковье.

В России сегодня отмечают один из главных христианских православных праздников - Крещение Господне. Накануне, в Крещенский сочельник, в храмах началось великое освящение воды, которую раздают до 27 января. Также в Крещенский сочельник принято погружаться в прорубь, или иордань, как напоминание о том, что Иисус Христос принял крещение в реке Иордан.