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Путин принял участие в крещенских купаниях

Глава государства по православной традиции окунулся в крещенскую купель.
Ирина Елагина 2024-01-19 13:22:01
© Фото: Пресс-служба президента РФ (архивное фото)

Президент России Владимир Путин совершил погружение в крещенскую купель в ночь с 18 на 19 января. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Много сегодня было утром от вас вопросов, окунулся ли президент в прорубь. Да, традиционно он это сегодня утром сделал по случаю Крещения», - рассказал Песков.

Напомним, что Путин традиционно окунается в иордань на Крещение. В прошлом году и в 2021-м он погружался в крещенскую воду в Подмосковье.

В России сегодня отмечают один из главных христианских православных праздников - Крещение Господне. Накануне, в Крещенский сочельник, в храмах началось великое освящение воды, которую раздают до 27 января. Также в Крещенский сочельник принято погружаться в прорубь, или иордань, как напоминание о том, что Иисус Христос принял крещение в реке Иордан.

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