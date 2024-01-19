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Бойцы ЦВО окунулись в крещенскую купель в зоне спецоперации

Около купели были установлены палатки с горячим чаем и бутербродами, чтобы после окунания военнослужащие как можно быстрее согрелись.
2024-01-19 13:30:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие ЦВО, выполняющие задачи на Краснолиманском направлении, провели крещенские купания. Для них на территории полевого лагеря оборудовали специальную купель.

Старший священник группировки отец Николай освятил купель, после чего участники боевых действий совершили обряд окунания. Кадры церемонии публикует Министерство обороны РФ.

Командир подразделения первым окунулся. Среди солдат желающих оказалось около роты. На месте купания оборудовали пункты обогрева - отапливаемые палатки, где можно было согреться горячим чаем.

Дата Крещения отмечается 19 января. Согласно церковному преданию, в этот день Иисус Христос вошел в воды Иордана и на него снизошел Святой Дух в образе голубя. Каждый год православные окунаются в прорубь, поскольку верят, что этот процесс очищает от грехов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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