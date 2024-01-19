Заслуженного артиста РФ Шиленкова нашли мертвым в московском отеле

Заслуженный артист РФ, солист Большого симфонического оркестра им. Чайковского, фаготист Михаил Шиленков скончался в возрасте 46 лет при невыясненных обстоятельствах в Москве. Известного музыканта нашли мертвым в ванной комнате отеля в центре столицы.

«Смерть не носит криминального характера, следов насилия на теле не обнаружено», - приводит ТАСС информацию от источника в экстренных службах.

По предварительной информации, смерть наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Эту версию проверит судебно-медицинская экспертиза.

Михаил Шиленков без малого 30 лет выступал на профессиональной сцене, начинал солистом оркестра «Молодая Россия», играл с Московским симфоническим оркестром Когана. В 2003 году стал солистом Большого симфонического оркестра. На 27 января у него было намечено выступление в составе оркестра в Малом зале Консерватории.